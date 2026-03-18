Disney bestätigt Veröffentlichungstermine für Die Unglaublichen 3 und Lilo & Stitch 2

HQ

Disney hat die Veröffentlichungstermine von zwei mit Spannung erwarteten Filmen für 2028 bestätigt: Die unglaublichen 3 und Lilo & Stitch 2. Zuerst der Film, den wir bereits kannten, der Dreierfilm zu Die Unglaublichen von Pixar, der am 16. Juni 2028 veröffentlicht wird.

Ganz kürzlich bestätigte Pixar, dass sie zusätzlich zum bereits angekündigten Coco 2 für 2029 auch eine Fortsetzung zu Monsters Inc. entwickeln. Nächstes Jahr wird Pixar nur noch einen Film veröffentlichen, einen Originalfilm, Gatto.

Einen Monat zuvor erscheint Lilo & Stitch 2, eine direkte Fortsetzung des Live-Action-Remakes vom letzten Jahr, am 26. Mai 2028. Viele Fans haben einige wichtige Bösewichte aus dem ursprünglichen Lilo & Stitch-Animationsfilm im Remake im letzten Jahr verpasst, daher sollte diese Fortsetzung sie wieder einführen, aber wir erwarten, dass sie einen anderen Weg nehmen wird als Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch, die Direct-to-Video-Fortsetzung von 2005, die von Kritikern verrissen wurde.

Freust du dich auf Die Unglaublichen 3 und Lilo & Stitch 2? Nur zwei Jahre, um sie zu sehen!