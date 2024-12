Disney+ bereitet sich auf das kommende Doctor Who Weihnachtsspecial vor

HQ

Weihnachten rückt näher und die Fans von Doctor Who bereiten sich auf ein festliches Abenteuer im neuesten Weihnachtsspecial Doctor Who: Joy to the World vor. Das Special, das am 25. Dezember 2024 auf Disney+ Premiere feiert, folgt den Abenteuern des fünfzehnten Doktors, dargestellt von Ncuti Gatwa, auf einer aufregenden Reise durch Zeit und Raum, diesmal mit einer neuen Begleiterin, Joy.

Das Special setzt nach den Ereignissen von Staffel 1 ein, in der die Begleiterin des Doktors, Ruby Sunday, sich dafür entschieden hat, bei ihrer Mutter auf der Erde zu bleiben. Jetzt ist der Doktor bereit für neue Abenteuer, und in dieser Weihnachtsepisode erhält die TARDIS ein festliches Makeover und ist mit festlichen Dekorationen geschmückt. Ein neues Poster, das von Disney+ geteilt wurde, teasert die bevorstehende Reise an und zeigt die ikonische blaue Polizeibox, die für die Saison geschmückt ist.

In Joy to the World stolpert ein fröhlicher, aber einsamer Hotelgast im London des Jahres 2024 über eine Geheimtür zum Time Hotel, die eine Reihe gefährlicher Ereignisse mit Dinosauriern und einem tödlichen Plan aufdeckt, der sich pünktlich zu Weihnachten entfaltet. Die Episode verspricht eine einzigartige Mischung aus Weihnachtsstimmung und zeitraubender Action, die die Fans sicher lieben werden.

