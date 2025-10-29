Disney+ beendet seine Partnerschaft mit der BBC wegen Doctor Who

HQ

Es waren ein paar harte Jahre für Doctor Who. Sie gilt als die am längsten laufende Sci-Fi-Serie mit fast 40 Staffeln seit ihrem Start in den frühen 1960er Jahren, aber das moderne Publikum ist nicht ganz so mit der Serie einverstanden wie ältere Fans. Es ist immer noch beliebt, aber nicht annähernd so ikonisch wie früher, was anscheinend zum Teil auf die Entscheidung von Disney+ zurückzuführen ist, seine Partnerschaft mit dem BBC über die Show zu beenden.

In einer Erklärung wurde bestätigt, dass wir nicht länger erwarten sollten, dass der Streaming-Riese bei der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von Doctor Who hilft, eine Entscheidung, die sich zweifellos auf internationale Fans auswirken wird, aber die BBC nicht davon abhalten wird, die Show zu machen und sie zumindest dem britischen Publikum zugänglich zu machen.

Uns wurde gesagt, dass wir eine ganze Weile warten müssen, bis Doctor Who zurückkehrt, da die Show für ein Weihnachtsspecial im Jahr 2026 geplant ist, das vom langjährigen Showrunner Russell T Davies geschrieben wurde. Was das Folgende betrifft, so wird uns nur gesagt, dass der BBC "voll und ganz der Serie verpflichtet ist und zu gegebener Zeit Pläne für die nächste Serie bekannt geben wird".

Bis zum Weihnachtsspecial 2026 können wir uns auf The War Between the Land and Sea Episode freuen, die später in diesem Jahr zu BBC One und iPlayer (über die breitere internationale Verbreitung ist unklar) sowie auf eine Zeichentrickserie für kleine Kinder.

Der Drama-Direktor von BBC, Lindsay Salt, erklärte zu diesen Änderungen: "Wir möchten Disney+ dafür danken, dass sie in den letzten beiden Saisons und für den kommenden Krieg zwischen dem Land und dem Meer großartige globale Partner und Kollaborateure waren. Die BBC setzt sich weiterhin voll und ganz für Doctor Who ein, das nach wie vor eines unserer beliebtesten Dramen ist, und wir freuen uns, dass Russell T Davies sich bereit erklärt hat, uns ein weiteres spektakuläres Weihnachtsspecial für 2026 zu schreiben. Wir können den Fans versichern, dass der Doktor nirgendwo hingehen wird, und wir werden zu gegebener Zeit Pläne für die nächste Serie bekannt geben, die sicherstellen wird, dass die TARDIS das Herzstück der BBC bleibt."

Schauen Sie immer noch häufig Doctor Who ?