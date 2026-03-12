Disclosure Day bekommt einen weiteren kryptischen Trailer

HQ

Das Geheimnis um Spielbergs neuen UFO-Film wächst weiter, während er uns weiterhin mit kryptischen Details und Hinweisen neckt. Und nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der uns sicherlich einige neue Details zum Nachdenken gibt, aber auch weiterhin die Karten unter der Brust hält.

Die Premiere ist für den 12. Juni angesetzt und wird, wo möglich, auch in IMAX gezeigt – was auf jeden Fall einen Blick wert ist, wenn du die Gelegenheit hast. Der Film selbst dreht sich um eine alternative Zukunft, in der die Menschheit gezwungen ist, sich der Tatsache zu stellen, dass es schließlich Leben im All gibt.

Die Besetzung ist, gelinde gesagt, beeindruckend, mit Namen wie Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo. Und hinter der Kamera ist es ebenso beeindruckend, mit Spielberg, der mit seinem üblichen Sidekick David Koepp zusammenarbeitet, und obendrein ist sogar John Williams zurück. Ihre dreißigste Zusammenarbeit in Folge.

Freust du dich auf Disclosure Day ?