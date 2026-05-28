Call of Duty: Modern Warfare 4 Vorschau: Infinity Ward setzt die Messlatte hoch, auch wenn die Formel vertraut ist

Es ist Morgen in Los Angeles und ich habe gerade ein amerikanisches Hotelfrühstück beendet, das zum ersten Mal in meinen 31 Jahren Bratkartoffeln mit verschiedenen Gemüsesorten beinhaltete. "Es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren", wurde mein Motto für den Tag. Kurz darauf war es Zeit aufzubrechen. Ich und etwa 30 weitere Mitglieder der Spielpresse wurden angewiesen, mich um 10:30 Uhr in der Hotellobby zu versammeln und das grüne Armband zur Bestätigung unserer Teilnahme zu tragen. Der Bus fuhr dann zum Hauptquartier von Infinity Ward, um eine Demonstration zu zeigen, was das nächste große Call of Duty-Projekt zu bieten hatte.

Die Präsentation begann damit, eine von Infinity Wards Visionen für Call of Duty darzulegen: nämlich das "aus den Schlagzeilen gerissen"- Konzept, das kurz gesagt bedeutet, dass das Ziel ist, dass sich ihre Spiele anfühlen, als könnten sie direkt von den Titelseiten stammen. Nicht unbedingt die eigentlichen Schlagzeilen, denn die Titel von Infinity Ward zeigen natürlich fiktive Konflikte, aber das Gefühl sollte trotzdem vorhanden sein. Die dargestellten Charaktere sollten bodenständig wirken und nicht wie reine Superhelden, und kurz gesagt, es ist rohe und raue Kriegsführung, die bevorsteht.

Wie viele zuvor spekuliert hatten, dient der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea als Schauplatz für Call of Duty: Modern Warfare 4. Laut den Entwicklern gibt es dafür viele Gründe, aber das lässt sich einfach durch die koreanische Welle der Popkultur zusammenfassen, die in den letzten Jahren die Welt im Sturm erobert hat (müssen wir mehr sagen als K-pop und Squid Game?). Der Konflikt selbst ist auch insofern einzigartig, als die beiden Nachbarländer zu jedem Zeitpunkt unzählige Waffen aufeinander gerichtet haben, was jedoch die Denkweise der Bewohner nicht wesentlich beeinflusst. Die Entwickler von Infinity Ward fanden, dass dies ein Paradebeispiel für "aus den Schlagzeilen gerissen" ist, das untersucht, was passiert, wenn plötzlich etwas losgeht und Krieg ausbricht.

Seit Mitte der 2000er Jahre konzentriert sich Call of Duty auch auf verschiedene Arten von Spezialeinheiten, während Modern Warfare 4 zumindest teilweise einen solchen Konflikt aus der Perspektive von rekrutierten Jugendlichen und Fußsoldaten darstellt, die plötzlich mit einem Angriff aus dem nördlichen Nachbarland konfrontiert werden. Die folgende Erzählung zeigt ihren Überlebenskampf, aber wir können auch einige Perspektivwechsel erwarten, da bestimmte Spielabschnitte hinter feindlichen Linien in Nordkorea spielen. Natürlich wäre es kein Modern Warfare-Spiel ohne den inzwischen legendären schnurrbärtigen Plünderer Captain Price im Line-up, aber aufgrund der Ereignisse in früheren Teilen wird uns diesmal eine dunklere Version des Kriegshelden präsentiert. Wir treffen einen einsamen und gejagten Hauptmann, der sich auf eine Rachemission begibt, die die Ereignisse in Gang setzt, um die sich dreht die Geschichte. Wie das alles zusammenpasst, werden wir mit der Zeit erfahren, aber wir können ein Abenteuer erwarten, das uns auf eine Reise rund um den Globus mitnimmt, mit Mumbai, New York, Paris und Russland als den Orten, an denen wir Kämpfe erwarten können.

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Nachdem die Kampagne behandelt war, war es Zeit, über den Mehrspielermodus zu sprechen, der immer noch das Fundament der Call of Duty-Reihe ist. Diesmal hat Infinity Ward das Ziel vorgenommen, das Spielerlebnis flüssiger und immersiver als zuvor zu gestalten. Als Beispiel für Letzteres haben sie sich ein Beispiel an der Filmindustrie orientiert, indem sie versuchen, dem Spieler mehr Interaktion mit der Umgebung zu ermöglichen, unter anderem indem sie Objekte stärker reagieren lassen, wenn sie von Schüssen getroffen werden. Töpfe zerspringen, Hydranten sprühen Wasser und Gegenstände fliegen von den Regalen – was auf jeden Fall coole Elemente sind, aber trotz der Begeisterung der Entwickler konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, wie revolutionär das wirklich ist? Zugegeben, es war vorher nicht in Call of Duty zu sehen, aber es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass ein Spiel eine solche Wirkung bietet.

Etwas anderes, in das Infinity Ward diesmal viel Mühe gesteckt hat, ist sicherzustellen, dass die Bewegungen deines Charakters so zugänglich und immersiv wie möglich sind. Während der Präsentation war klar, dass das Leitprinzip ist, dass man sich als Spieler wie ein Elitesoldat fühlen sollte, während man sich durch die Welt bewegt. Um dies zu erreichen, sind sie tief in alle Mikroanimationen und Übergänge des Charaktermodells eingetaucht, die ständig stattfinden, um neue Wege zu finden, den Spieler agiler fühlen zu lassen.

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Beispiele für überarbeitete Systeme sind das Deckungssystem, das in Modern Warfare 4 eine größere Kontrolle für den Spieler ermöglicht und es den Spielern nun ermöglicht, um Ecken zu spähen, während sie an Wänden hängen. Die Bewegungen des Charakters sind zudem eleganter geworden, was aktivere Eingaben des Spielers ermöglicht, und es wurde eine neue Bewegung eingeführt, bei der der Charakter auf dem Rücken nach vorne rutscht und in eine Bauchlage landet.

Das Gefühl der Waffen, das ebenfalls ein zentraler Bestandteil von Call of Duty ist, wurde ebenfalls überarbeitet, um die Immersion der Spieler zu erhöhen. Infinity Ward hat unter anderem an der Schärfentiefe gearbeitet, um Waffen weniger komprimiert wirken zu lassen, und etwas namens "Enhanced FOV" eingeführt, um das Sichtfeld des Charakters zu erhöhen. Der Mündungsblitz der Waffe, der zuvor einen Gegner verdecken konnte, wurde ebenfalls angepasst, um die Sicht selbst bei intensiven Feuergefechten zu verbessern. Insgesamt haben sie auch überprüft, wie der Charakter seine Waffe hält und handhabt, um ein realistischeres Gefühl zu erzielen. Die große Neuigkeit ist, dass das Hüftfeuer jetzt genau in die Richtung schießt, in die der Lauf zeigt, statt wie zuvor im Genre zufällig verstreuten Schießpulver.

Aber obwohl das gut klingt, was ist eigentlich neu im Gameplay, fragst du dich vielleicht? Nun, ich sag's dir. Die Entwickler von Infinity Ward waren zum Beispiel sehr stolz darauf, die sogenannten "Apex-Aufsätze" zu präsentieren, die auf allen Waffen im Spiel verfügbar sind und das letzte sind, was man für jede Waffe freischaltet. Wie der Name schon sagt, sind Apex-Aufsätze keine üblichen Upgrades, denn sie gehen noch einen Schritt weiter und werden in manchen Fällen etwas komisch übertrieben, zum Beispiel mit einer Schrotflinte in einer kleinen Pistole, Wurfmessern an der Seite eines Gewehrs oder einer Waffe mit eingebautem Stroboskoplicht, die Gegner blenden, und es gibt auch eine Vielzahl von Sprengstoffen. Persönlich muss ich sagen, dass das nach spaßigen Ergänzungen klingt, die dich immer auf die letzte Belohnung für deine Lieblingswaffe freuen lassen, aber gleichzeitig frage ich mich, wie sehr du deine Apex-Aufsätze tatsächlich benutzen wirst, wenn nichts mehr freigeschaltet werden kann. Die Zeit wird es zeigen, aber die Entscheidung, sie alle am Ende jeder Liste von Upgrades zu platzieren, wirkt von Anfang an etwas seltsam.

Was die Ausrüstung angeht, hat auch Infinity Ward auf seinem System aufgebaut und ermöglicht es uns nun, spezifische Operatoren und Killstreak-Belohnungen mit unseren gespeicherten Loadouts zu verknüpfen, was sich wie ein offensichtlicher nächster Schritt anfühlt. Eine weitere Neuerung in Modern Warfare 4 ist der KI-basierte Loadout-Assistent Gunny, der zur Auswahl von Ausrüstung für Spieler zur Verfügung steht, die sich nicht inspiriert oder kompetent genug fühlen, um es selbst zu machen. Perks sind ebenfalls enthalten, und diesmal kehren wir zu den Basics zurück, bei denen man drei auswählt und sich in den Kampf stürzt.

Auch das Prestige-System wurde überarbeitet und ist diesmal in zwei separaten Versionen verfügbar, aus denen Sie wählen können. Der klassische Prestige-Modus setzt wie gewohnt deinen gesamten Fortschritt zurück, lässt dich aber mit einem 20%igen XP-Bonus weiterkämpfen, mit ein paar zusätzlichen Belohnungen unterwegs. Wenn du nicht unbedingt alles loswerden und von vorne anfangen willst, gibt es eine sanftere Option, mit der du fast deine gesamte Ausrüstung behalten kannst, zusammen mit einem kleinen XP-Boost.

Neben vielen klassischen Mehrspielermodi wie Deathmatch und Search and Destroy bietet Modern Warfare 4 einige neue Features. Ein Beispiel dafür ist ein Deathmatch-ähnlicher Modus namens Inflation, bei dem Spieler "Kopfgelder" verlieren, wenn sie sterben, und das Team, das am meisten Geld gesammelt hat, wenn die Zeit abläuft, zum Sieger erklärt wird. Schusswechsel ist ein Modus, in dem zwei Teams zu je zehn Spielern auf einer Karte gegeneinander antreten, die sich im Verlauf des Matches ändert, und es wird außerdem mindestens zwei große Spielmodi geben: Combat Outpost und Frontal Assault, in denen Fahrzeuge und Infanterie eine Schlüsselrolle spielen.

Apropos Karten: Wir haben auch einen ersten Blick auf die Westbridge Training Facility bekommen, auch Codename Killblock genannt, die neue dynamische Karte von Infinity Ward, die sich im Verlauf des Kampfes ändert, sodass kein Match jemals exakt gleich ist. Die Grundidee ist, dass das Level in verschiedene Komponenten unterteilt ist, von denen einige aus bekannten Wahrzeichen aus der Modern Warfare-Reihe bestehen, die sich ständig drehen; Zum Start ist geplant, etwa 500 verschiedene Kombinationen verfügbar zu haben.

Dann war die Präsentation vorbei und wir wurden in eine große Halle geführt, die mit unzähligen Spielstationen ausgestattet war. Also war es Zeit, gemeinsam mit meinen Journalistenkollegen in den Krieg zu ziehen. Es folgte etwas mehr als eine Stunde Spielzeit in verschiedenen Mehrspielermodi, und obwohl ich zugeben muss, dass ich ein Anfänger bei Call of Duty bin, kann ich dennoch mit Sicherheit sagen, dass... Nun, es fühlt sich an wie CoD. Waffen wurden aus allen Richtungen abgefeuert und ich wurde öfter in den Rücken geschossen, als erlaubt sein sollte, aber ich hatte eine großartige Zeit. Mit der Präsentation noch frisch im Kopf konnte ich auch bestätigen, dass das, was über die Beweglichkeit und das Waffenhandling des Charakters gesagt wurde, zutrifft. Call of Duty ist zurück, und mit Modern Warfare 4 ist es zumindest meiner Meinung nach so, dass Infinity Ward die Messlatte hoch gelegt hat.