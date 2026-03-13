Directive 8020 wird uns im Mehrspielermodus dazu bringen, unsere Freunde zu befragen

HQ

Wie schon bei The Dark Pictures Anthology können wir im neuen Teil der Horror-Reihe von Supermassive Games auch mit unseren Freunden spielen. Spielern die Kontrolle über einzelne Charaktere zu geben, ist eine sichere Möglichkeit, die Einsätze durch das Gameplay zu erhöhen, besonders in einem Spiel wie Directive 8020, wo so viele Menschen sterben oder sich gegen einen wenden können.

Im untenstehenden Trailer hebt Supermassive Games das ideale "Filmabend"-Multiplayer-Szenario hervor, bei dem du und ein paar Freunde die Kampagne von Directive 8020 startet und beendet und so viel wie möglich tust, um auf einem von einer gestaltwandelnden außerirdischen Lebensform angegriffenen Raumschiff zu überleben. Du und bis zu vier Freunde könnt den Controller an verschiedenen Stellen im Spiel weitergeben, wenn die Perspektive auf einen neuen Charakter wechselt.

Mit dem Gestaltwandler-Aspekt des Monsters von Directive 8020 wird uns geraten, unseren Freunden nicht einmal zu vertrauen, denn man weiß nie, wer ein verkleideter Bösewicht sein könnte. Wir können uns vorstellen, dass das besonders interessant über eine Online-Verbindung sein könnte, da in einem Post-Launch-Patch für Directive 8020 ein Online-Multiplayer hinzugefügt wird, sodass wir möglicherweise von unseren Freunden getäuscht werden und unser Vertrauen wirklich infrage stellen.