Dingodile wird in Crash Bandicoot 4 spielbar sein

Der nächste Eintrag in der Crash-Bandicoot-Reihe war das Eröffnungsthema des heutigen State-of-Play-Videos. Toys for Bob hat eine Art Videovorschau zum Spiel vorbereitet und darin viele offene Fragen angesprochen und geklärt. Drei der vier neuen Masken wurden in Aktion gezeigt, ansprechende und leicht verständliche Erklärungen folgten und wir haben die jeweiligen Einflüsse auf das Gameplay gesehen. Außerdem wurden verschiedene spielbare Charaktere präsentiert, darunter Coco, Neo Cortex und ein alter Bekannter: Dingodile.

Das Studio sprach zudem über Kostüme, die mit Spielfortschritt freigeschaltet werden (Mikrotransaktionen gibt es nicht). Vervollständiger dürfen sich in jedem Fall auf eine Menge Inhalte freuen, da bereits abgeschlossene Level neue Herausforderungen erhalten. Einige davon verändern die visuelle Ästhetik des Levels, beispielsweise musste Crash in einem Fall mit seiner Wirbelattacke Farben versprühen, um die Umgebung besser erkennen zu können. Klingt nach einigen spannenden Ideen, die die Entwickler da für uns vorbereitet haben.

Crash Bandicoot 4: It's About Time wird am 2. Oktober 2020 auf PS4 und Xbox One erscheinen.