Crash 4 enthält schlussendlich wohl doch keine Mikrotransaktionen

Es ist noch nicht lange her, dass wir im Microsoft-Store erfahren haben, dass Crash Bandicoot 4: It's About Time irgendeine Form von Mikrotransaktionen enthält. Das scheint jedoch nicht ganz korrekt gewesen zu sein, wie Toys for Bob nun klarstellt. Folgendes hatte ein Studio-Sprecher zu diesem Thema zu sagen:

"Wir sehen Verwirrung über [Mikrotransaktionen] in @CrashBandicoot 4 und wollen es klarstellen: In #Crash4 gibt es KEINE MIKROTRANSAKTIONEN. Als Bonus werden wir die Totally-Tubular-[Vorbesteller]-Skins allen digitalen Versionen des Spiels beifügen."

Wenn ihr mehr über die Rückkehr des beliebtesten Beuteltiers erfahren möchtet, lest unsere ersten Eindrücke gemischt mit den Gedanken von Toys for Bob. Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint für PS4 und Xbox One am 2. Oktober.