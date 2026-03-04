Digital Foundry überprüft die Grafiken in Crimson Desert

HQ

Es wird immer deutlicher, dass Crimson Desert nicht nur sehr umfangreich, sondern auch technisch anspruchsvoll sein wird. Das Spiel wird von der eigenen Engine der Entwickler, BlackSpace Engine, angetrieben, und Digital Foundry hatte nun die Gelegenheit, eine PC-Version in nativem 4K mit Ultra-Einstellungen zu testen. Obwohl es sich noch um ein fortlaufendes Projekt handelt, sind die Eindrücke dennoch bemerkenswert.

Alex Battaglia von Digital Foundry sagt unter anderem (transkribiert von EGW):

"Das ist offensichtlich ein Work-in-Progress-Build auf ultrahohen Einstellungen, bei nativem 4K, aber es läuft ziemlich gut. Definitiv läuft es ganz anders als viele Unreal Engine-Spiele mit nativem 4K."

Es bleibt abzuwarten, wie sie sich bis zum Start halten wird und wie sich die Konsolenversionen schlagen werden. Sehen Sie sich das Video unten an: