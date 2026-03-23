Digimon Story: Time Stranger enthüllt Story-Erweiterung, die nächstes Jahr erscheint

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Digimon Story: Time Stranger bekommt eine große Erweiterung. Der Kreaturen-Sammler und die Rückkehr eines der "Pokémon-Konkurrenten" in den Videospielbereich wurde bei seiner Veröffentlichung im letzten Oktober sehr genossen.

Seitdem gab es einige DLC-Veröffentlichungen in Form von Episodenpaketen (obwohl zum Zeitpunkt des Schreibens erwähnt werden muss, dass diese nicht so gut wie das Basisspiel aufgenommen wurden). Jetzt ist es an der Zeit, dass die Entwickler noch etwas verrückter werden und eine brandneue Story-Erweiterung einführen.

Für diese Erweiterung gibt es noch keinen Namen, noch gibt es Details darüber, wohin sie uns und unsere digitalen Monster führen wird. Wir haben jedoch ein Veröffentlichungsfenster, das 2027 erscheint. Die Entwicklung ist im Gange, und uns wird gesagt, wir sollen für weitere Informationen dran bleiben. Vielleicht reiht er sich diesen Sommer in die wachsende Liste potenzieller Ankündigungen ein.