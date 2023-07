Dieser Death Stranding-Boss kann dir das Ohr abkauen, wenn du dich nicht wehrst

HQ

Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels haben Death Stranding-Spieler entdeckt, dass er einem irgendwann das Ohr abbeißen wird, wenn man sich weigert, in seinem Bosskampf gegen Higgs zu kämpfen.

Um dein Ohr zu verlieren, was für Sam im Rest des Spiels ein ständiges Merkmal ist, wenn es passiert, musst du nur Higgs' Angriffe blocken, ohne dich zu wehren oder einen Gegenangriff zu starten, wenn du in seiner Gewalt bist. Wenn man bedenkt, dass man normalerweise gegen einen Boss kämpfen muss, ist es kein Wunder, dass nur wenige dieses nette Detail entdeckt haben.

Es zeigt nur die Liebe zum Detail in Death Stranding, dass so etwas jahrelang als Geheimnis hinterlassen wurde. Da sich Death Stranding 2 in der Entwicklung befindet, können hoffentlich ähnliche versteckte Details auch in diesem Spiel gefunden werden.