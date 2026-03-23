Diese Jobs werden am stärksten von künstlicher Intelligenz betroffen sein

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Künstliche Intelligenz ist da und beginnt, alles zu beeinflussen. Einige Arbeitsplätze werden geschaffen, während andere ganz verschwunden sein werden. Was wird in Zukunft mit Übersetzern, Programmierern, Autoren oder Telefonverkäufern passieren?

Microsoft hat bereits 2025 eine Studie zu diesem Thema durchgeführt, und nun hat Anthropic im März 2026 auch untersucht, wie künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt beeinflussen wird. Ihre Studie basierte auf Claude-Nutzungsdaten, wie von YLE berichtet.

Die Liste von Microsoft umfasst die Top 10 Berufe, die am stärksten von KI betroffen sind: Übersetzer, Historiker, Kabinenpersonal, Serviceverkäufer, Autoren/Autoren, CNC-Programmierer, Kundenservice-Mitarbeiter, Vermittlungsmitarbeiter, Reinigungskräfte und Moderatoren/Radiomoderatoren.

Anthropics Liste der Top 10 Jobs, die am stärksten von KI betroffen sind, sieht ähnlich aus: Computerprogrammierer, Kundenservice-Mitarbeiter, Datenermittler, Patienteninformationsverarbeiter, Marktforschungsanalysten, Großhandelsvertriebsmitarbeiter, Finanz- und Investitionsanalysten, Software-Qualitätssicherungsbeamte, Informationssicherheitsanalysten und IT-Support-Personal.

Technologie hatte schon immer einen großen Einfluss auf Arbeitsplätze. Neue Jobs kommen, während alte verschwinden. Wir müssen uns nur anpassen können.