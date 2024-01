Dies sind die Aufstellungen für die EA Sports FC 24 TOTYs der Männer und Frauen

HQ

Wie ihr wisst, hat Electronic Arts am 8. Januar die Abstimmung für das EA Sports FC 24 Team of the Year eröffnet. Diese Ausgabe der TOTYs war etwas ganz Besonderes, denn es war das erste Mal, dass die Spieler sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen für ihr ideales Team abstimmen konnten.

Nun, die Stimmen sind ausgezählt, und jetzt kennen wir die elf männlichen und elf weiblichen Spieler, die das TOTY 2024 ausmachen.



Damen TOTY 2024



GK - Mary Earps (England) - Manchester United



DEF - Ona Batlle (Spanien) - FC Barcelona



DEF - Wendie Renard (Frankreich) - Olympique Lyonnais



DEF - Millie Bright (England) - Chelsea



DEF - Sakina Karchaoui (Frankreich) - Paris Saint-Germain



MID - Lena Oberdorf (Deutschland) - VfL Wolfsburg



MID - Aitana Bonmatí (Spanien) - FC Barcelona



MID - Alexia Putellas (Spanien) - FC Barcelona



ATT - Caroline Graham Hansen (Norwegen) - FC Barcelona



ATT - Sophia Smith (Vereinigte Staaten) - Portland Thorns FC



ATT - Sam Kerr (Australien) - Chelsea



Herren TOTY 2024