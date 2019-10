Die-Hardman: "Verderbt Death Stranding nicht"

Es ist kein Geheimnis, dass Videospiele schon vor dem offiziellen Verkaufsstart in die Hände eifriger Spieler gelangen. Einige Wochen vor dem Start von Death Stranding hat unsere Berliner Redaktion zum Beispiel ihre frühe Review-Fassung von Sony gestellt bekommen, damit wir uns rechtzeitig zum Launch mit dem neuen Abenteuer von Hideo Kojima beschäftigen können. Unser Test soll am 1. November veröffentlicht werden, doch selbst dieses Datum liegt noch eine gute Woche vor dem großen Erscheinungstermin, was vergleichsweise früh ist. Um wartenden Fans keine Überraschungen zu verderben, haben die Herausgeber des Spiels explizit darum gebeten, den Inhalt des Spiels nicht zu spoilern.

Diesem Aufruf schloss sich der Schauspieler Tommie Earl Jenkins an, der im Spiel die Rolle der Figur Die-Hardman übernimmt. Auf Twitter wandte er sich explizit an die Redaktionen, die in ihrer Berichterstattung bitte die Fans respektieren sollten. Das machen wir natürlich, keine Bange.