Wir spielen Death Stranding und bereiten einen Test für euch vor

Normalerweise dürfte es für die Leser von Gamereactor eher uninteressant sein, mit welchen organisatorischen Richtlinien wir uns tagtäglich befassen, allerdings können wir heute etwas sehr Spannendes ankündigen. Wer sich auf Death Stranding von Kojima Productions freut, der sollte sich den 1. November im eigenen Kalender einkreisen. An diesem Tag werden die Reviews zum Spiel online geschalten und ihr könnt nachlesen, welche Gedanken der sehnlichst erwartete Titel von Hideo Kojima bei den Kritikern hervorgerufen hat. Mehrere Mitglieder des Gamereactor-Teams haben und spielen Death Stranding bereits, ihr dürft also den gewohnten Meinungsumfang in unserer Berichterstattung erwarten, mit dem wir den Start des Games begleiten. Die Veröffentlichung unserer eigenen Rezension ist für den 1. November vorgesehen, um 08:01 Uhr.

