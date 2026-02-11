Die Zeit läuft im letzten Blick auf Poppy Playtime s fünftes Kapitel knapp

HQ

Nächste Woche erscheint das letzte Kapitel von Poppy Playtime, denn Kapitel 5, bekannt als Broken Things, erscheint bereits am 18. Februar auf dem PC über Steam und den Epic Games Store, wobei die Konsoleneditionen im Sommer erscheinen.

Dies wird ein großer Moment für die Fans der Serie, denn er wird die Spieler endlich gegen den furchterregenden Puppet Master antreten – zu einem entscheidenden Kampf, der entweder den Albtraum beendet oder dich endgültig der Dunkelheit erliegen lässt.

Da der Launch kurz vor der Tür steht, hat der Entwickler MOB Entertainment nun einen weiteren Trailer für das kommende Kapitel, der besonders einen tieferen Eindruck vom Gameplay gibt, das in voller Länge präsentiert wird. Uns wird erzählt, dass die Geschichte uns in das Gebiet des Prototypes führt, um eine neue Ebene der Playtime-Anlage zu erkunden, in der neue und vertraute Bedrohungen auftauchen. Natürlich kehrt das GrabPack zurück, um die Herausforderungen zu überwinden, nun mit zusätzlichen Werkzeugen und Funktionen, um die Rätsel und Bedrohungen zu überwinden.

Den neuen Trailer könnt ihr unten sehen und bleibt dran für mehr zu Poppy Playtime: Kapitel 5 – Broken Things, denn wir werden in der Launch-Woche für die Leser viel zu tun haben.