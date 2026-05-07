Die Xbox Series S/X erhält nächste Woche eine neue Startsequenz

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Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Xbox ein neues Logo erhalten hat, um das etwas minimalistische Logo zu ersetzen, das während der Xbox Series S/X-Generation verwendet wurde. Diesmal haben sich Asha Sharma und ihr Xbox-Team für ein Glaseffekt-Logo auf schwarzem Hintergrund und einen Grünton entschieden, der an das Armaturenbrett der allerersten Xbox-Konsole erinnert.

Jetzt ist es Zeit, es ernst zu nehmen und es in der realen Welt anzuwenden. Xbox hat via Bluesky angekündigt, dass wir ab Mittwoch mit diesem Logo begrüßt werden, wenn wir unsere Konsolen hochfahren. Die neue Bootsequenz könnt ihr euch unten ansehen, komplett mit der dazugehörigen Audio-Schleife.

Bitte sagt uns, was ihr davon haltet, und wir sind auch neugierig, welche Konsole eurer Meinung nach die beste Startsequenz aller Zeiten hatte.