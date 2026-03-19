Die weltweit erste Quantenbatterie wird mit der entgegengesetzten Logik einer herkömmlichen Batterie geladen

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Quantum Battery ist nicht mehr nur Sci-Fi. Australische Forscher haben den ersten funktionierenden Prototyp einer Quantenbatterie vorgestellt, die Energie laden, speichern und entladen kann. Die Studie "Superextensive elektrische Energie aus einer Quantenbatterie" ist ziemlich umfangreich und technisch und kann hier gelesen werden. Die Berichterstattung zu diesem Thema wurde von The Guardian und Tekniikan Maailma durchgeführt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, die auf chemische Reaktionen angewiesen sind, könnten Quantenbatterien theoretisch deutlich effizienteres und schnelleres Laden bieten als herkömmliche Batterien.

Dieser neue Prototyp ist der erste, der den gesamten Batteriebetriebszyklus umsetzt: Laden, Energiespeicherung und Entladen. Die zentrale Erkenntnis dieser Studie hängt mit der außergewöhnlichen Skalierbarkeit von Quantenbatterien zusammen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, bei denen höhere Kapazität längere Ladezeit bedeutet, haben Quantenbatterien den gegenteiligen Effekt. Wenn mehr Quantenzellen dem System hinzugefügt werden, beschleunigt sich das Laden. Der aktuelle Prototyp ist jedoch noch weit von praktischen Anwendungen entfernt.

Was bringt also die Zukunft? Das nahezu sofortige Laden von Quantenbatterien könnte in Zukunft insbesondere Quantencomputern zugutekommen, wo die Energieversorgung präzise und effizient umgesetzt werden muss. Die Technologie könnte auch drahtlose Energieübertragung über große Entfernungen ermöglichen, was nützlich für Dinge wie Drohnen, die im Flug geladen werden können, oder Fahrzeuge, die mobil geladen werden können.

Leider scheint die Technologie noch weit davon entfernt zu sein, für Anwendungen wie Elektroautos bereit zu sein.