Die verrückteste Reality-Show von Netflix ist endlich da

Hast du dir jemals einen Zombiefilm angesehen und denkst, du könntest überleben? Nein? Ich auch nicht, aber anscheinend dachten ein paar Leute in der neuen Netflix-Reality-Show Zombieverse, dass sie es besser machen könnten.

Wir haben uns bereits Zombieverse angesehen, als der erste Trailer veröffentlicht wurde, aber jetzt ist die Serie da und sie ist so verrückt, wie man es erwarten würde. Die Prämisse ist eigentlich einfach, da die Show ihre Kandidaten in das Kielwasser eines Zombie-Aufstands wirft, wobei Hunderte von Statisten die fleischhungrigen Monster spielen.

Niemand wird in dem Szenario wirklich verletzt, aber wir sehen bereits einige unglaubliche Reaktionen auf diese Realitätsprämisse. Die Fans haben sich bereits Hals über Kopf in Dex verliebt, da er jeden Moment zu stehlen scheint, an dem er teilnimmt. Wenn Sie ein aufmerksamer Fan sind, können Sie auch einige koreanische Prominente entdecken, die sich in der Show als NPCs ausgeben.