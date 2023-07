Sieh dir den Trailer zu Zombieverse an, der verrückten Reality-Show von Netflix

Könntest du in einer Welt voller wandelnder Toter überleben? Das ist die Frage, die sich die Macher der neuesten Reality-Show von Netflix gestellt haben, denn in der Zombieverse muss ein Haufen ahnungsloser Menschen aus einem Seoul fliehen, in dem die Straßen von Zombies gesäumt sind.

Natürlich wissen die Kandidaten selbst nicht, dass alles gefälscht ist, und wurden dazu verleitet, an einer Dating-Show teilzunehmen - wo die Dinge eine böse Wendung nehmen. Den Trailer zum Wahnsinn könnt ihr euch hier ansehen. Zombieverse feiert am 8. August auf Netflix Premiere.

Wie würdest du in einer ähnlichen Situation reagieren?