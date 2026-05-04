Die Veröffentlichung von Resonance: A Plague Tale Legacy ist offenbar "fast da"

Auch wenn wir in absehbarer Zeit keine Fortsetzung der Kerngeschichte der A Plague Tale-Reihe sehen werden, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Entwickler Asobo sich darauf vorbereitet, Resonance: A Plague Tale Legacy – ein Spin-off, das im selben Universum spielt, zu veröffentlichen.

Diesmal folgt die Geschichte Sophia, der temperamentvollen Schmugglerin, die den Protagonistinnen Amicia und Hugo in A Plague Tale: Requiem ihr Boot lieh. Diese Geschichte spielt jedoch 15 Jahre zuvor.

"Irgendwann verdiente ein so temperamentvoller und entschlossener Charakter das Rampenlicht. Und wir waren alle dabei – Sophias Vergangenheit wurde in A Plague Tale: Requiem kaum angedeutet. Es sollte erzählt werden. Was für eine Herausforderung für uns, unsere düstere, vielschichtige Welt erneut zu besuchen und dennoch das Unbekannte einzuladen", erklärten die Entwickler zuvor.

Obwohl wir uns das Spiel noch nicht richtig angesehen haben, scheint es fast fertig zu sein. In einem neuen Blogbeitrag erwähnt Asobo, dass "die Veröffentlichung fast da ist", was darauf hindeutet, dass wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate mit einem Start rechnen können.

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