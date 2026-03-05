Die Verkäufe von physischen Videospielen erreichten im vergangenen Jahr in den USA den Tiefstand

HQ

Es mag zwar angesagt und angesagt sein, weiterhin DVDs, Schallplatten und andere physische Medien zu kaufen, aber die Zahl der Gamer, die bereit sind, den digitalen Verkauf aufzugeben, nimmt nur ab. Ende 2025 verzeichneten die USA die niedrigsten Ausgaben für neue physische Spiele aller Zeiten, als die Zahl um 11 % auf 1,5 Milliarden US-Dollar sank.

Das stammt von Mat Piscatella von Circana über Bluesky, der erklärte, dass die Rückgangsrate zwar gar nicht so schlimm ist und deutlich besser ist als die -28 %, die physische Spiele 2024 erlitten haben, der verlangsamende Rückgang aber darauf zurückzuführen ist, dass wir uns bei den physischen Spieleinnahmen in den USA dem unteren Ende des Barrels nähern.

Die Einführung der Nintendo Switch 2 trug dazu bei, den Verkauf von physischen Spielen zu stabilisieren, da viele Nutzer von Nintendo-Konsolen gerne physische Exemplare ihrer Spiele besitzen. Dennoch fällt es im Blick auf die Zukunft des Gamings schwer zu erkennen, wie wir vom digitalen Weg abweichen können. Digitale Marktplätze bieten mehr Verkäufe, oft bessere Angebote und können Spielern sogar viel früher ihre Titel geben als physische Veröffentlichungen. Eingefleischte Fans werden weiterhin darum kämpfen, Spiele physisch zu halten, aber die Branche scheint sich weit entfernt zu haben.