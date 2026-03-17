Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen sanken in den USA im Januar um 41 %

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Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass der Verkauf von Elektrofahrzeugen in den USA Schwierigkeiten hat, insbesondere aufgrund des Ablaufs einer wichtigen Steuerermäßigung, aber der Rückgang im Januar war... nun ja, bedeutend.

Neue Registrierungsdaten (über InsideEVs) zeigen, dass die Zulassungen bei Elektrofahrzeugen dramatisch zurückgegangen sind. Laut Daten von S&P Global Mobility, die in Branchenberichten zitiert werden, wurden im Januar 59.802 Elektrofahrzeuge in den USA registriert. Das entspricht einem Rückgang von 41 % im Vergleich zum gleichen Monat im Vorjahr und ist einer der stärksten Rückgänge im Jahresvergleich, den der Sektor zuletzt verzeichnet hat.

Die Verlangsamung verringerte auch den Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge machten nur 5,1 % aller Neuzulassungen aus, deutlich weniger als 8,3 % im Januar des Vorjahres. Gleichzeitig steigerten traditionelle Benziner ihren Marktanteil und erreichten 76,6 %, während Hybride weiterhin moderat auf 14,7 % wuchsen.

Während der Einbruch im Januar die anhaltende Unsicherheit auf dem US-Markt für Elektroautos verdeutlicht, stellen Analysten fest, dass sich der Sektor weiterhin rasant entwickelt. Neue Modelle, sich ändernde Anreize und sich verändernde Verbrauchernachfrage könnten den Markt in den kommenden Monaten schnell wieder verändern.