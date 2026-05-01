Die vergessene Fraktion des Imperiums erhält endlich die Aufmerksamkeit, die sie im Lords of the End Times DLC von Total War Warhammer III verdient.

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Zugegeben, Middenland hat etwas mehr Inhalt als einige andere Total War: Warhammer-Fraktionen, aber obwohl Boris Todbringer seit Jahren sein eigenes Modell und seine eigenen Fähigkeiten hat, wird erst jetzt seine Heimatprovinz zu einer richtigen Kampagnenfraktion ausgebaut, komplett mit neuen Einheiten, die Etablierung von Boris als legendärem Lord. und mehr.

Im Rahmen des Total War Show & Tell-Streams, moderiert von Creative Assembly (aufgezeichnet von PC Gamer), haben wir gesehen, dass Middenland im kommenden Lords of the End Times DLC für Total War: Warhammer III einen besonderen Fokus haben wird. Boris wird ihr Anführer sein und dem Ganzen eine viel aggressivere Atmosphäre verleihen, als wir es bisher gesehen haben.

"Boris geht es viel mehr darum, es mit jedem und jedem, der im Imperium ist, anzulegen. Jeder, der auch nur daran denkt, das Imperium zu bekommen, bringt den Kampf zu ihnen. Keine Abwehrhaltung mehr. Er verkörpert den Gott Ulric, den Gott des Krieges, Winters und der Wölfe, und bringt diesen Krieg mit zu allen Feinden des Imperiums. Er hat seine Krallen ausgestreckt", erklärte der stellvertretende Designdirektor Sean Macdonald.

Wir haben zwei neue Einheiten im Rahmen dieses DLCs im Imperium gesehen: die Pantherritter und die Teutogene Garde. Ersteres könnte für jede Imperiumsfraktion verfügbar sein, während letztere sehr stark mit Middenland verbunden wirken. Es gab auch Teaser für Hunting Hounds und den Celestial Hurrican, also haltet Ausschau nach noch mehr Einheiten, die als Teil eines letzten Hurras für Total War: Warhammer III erscheinen.