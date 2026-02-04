Die Vereinigten Staaten und Iran werden die Deeskalation der für Oman vorgesehenen Atomgespräche anstreben

HQ

Die Vereinigten Staaten und Iran werden voraussichtlich am Freitag in Oman Gespräche führen, um die wachsenden Spannungen zu deeskalieren, sagte ein Regionalbeamter (laut Reuters), nachdem Teheran eine Verlegung des Veranstaltungsorts beantragt hatte, um die Gespräche auf sein Atomprogramm zu konzentrieren. Iran drängte darauf, das Treffen von der Türkei nach Oman, einem traditionellen Vermittler, zu verlegen, um eine Ausweitung der Agenda auf ballistische Raketen oder regionalen Einfluss zu vermeiden, die Teheran als nicht verhandelbare rote Linien betrachtet.

Die diplomatischen Bemühungen erfolgen vor dem Hintergrund verstärkter militärischer Reibungen, darunter der kürzliche Abschuss einer iranischen Drohne durch die USA in der Nähe der USS Abraham Lincoln und ein separater Vorfall, bei dem iranische Boote sich einem US-Flaggen-Tanker in der Straße von Hormus näherten. Die Ölpreise stiegen nach den Vorfällen, was die Marktbefürchtungen widerspiegelt, dass eine Fehlkalkulation eine größere Konfrontation auslösen könnte. US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass "schlechte Dinge" passieren könnten, wenn kein Abkommen erzielt wird, und bestätigt, dass Verhandlungen im Gange sind.

Iran hat darauf bestanden, dass die Gespräche streng bilateral bleiben, trotz anfänglicher Erwartungen, dass regionale Akteure teilnehmen könnten. Die Führung Teherans versucht Berichten zufolge, das Risiko eines Konflikts zu verringern, da befürchtet wird, dass ein US-Angriff das Land nach jüngsten inneren Unruhen weiter destabilisieren könnte. Laut über die Gespräche informierten Beamten besteht die Priorität auf beiden Seiten darin, die Spannungen zu verringern und eine Eskalation zu verhindern, auch wenn die tiefen Spaltungen über Irans Raketenprogramm und nukleare Ambitionen bestehen...