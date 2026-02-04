Die USA schießen iranische Drohne in der Nähe eines Flugzeugträgers ab

HQ

Das US-Militär erklärte, es habe eine iranische Drohne abgeschossen, die sich dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Arabischen Meer genähert hatte, und bezeichnete diesen Schritt als Akt der Selbstverteidigung. Laut dem US Central Command flog die Shahed-139-Drohne auf den Träger zu, was die Behörden als aggressiv bezeichneten, als sie von einem F-35C-Kampfjet abgefangen wurde. Kein US-Personal wurde verletzt und keine Ausrüstung beschädigt.

Der Vorfall ereignet sich in einem heiklen Moment, in dem hinter den Kulissen Bemühungen laufen, die Nukleargespräche zwischen Washington und Teheran wiederzubeleben. US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, dass "schlechte Dinge" passieren könnten, wenn keine Einigung erzielt wird, während Irans Präsident Masoud Pezeshkian eine Veränderung signalisierte, indem er seinen Außenminister anwies, Verhandlungen mit den USA zu führen – offenbar mit Unterstützung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei.

Das US-Zentralkommando berichtete außerdem von einer separaten Konfrontation in der Straße von Hormus, bei der die iranischen Revolutionsgarden angeblich ein US-amerikanisches Handelsschiff schikanierten. Zwei IRGC-Boote und eine iranische Drohne näherten sich Berichten zufolge mit hoher Geschwindigkeit dem Tanker und drohten, ihn zu beschlagnahmen, was die Bedenken hinsichtlich der maritimen Sicherheit verstärkte, da die USA ihre militärische Präsenz in der Region weiter verstärken...