Die USA und ihre Verbündeten bauen die Raketen- und Drohnenproduktion in Asien aus

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Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten arbeiten daran, Raketen, Drohnen und Munition näher an potenziellen Konfliktzonen in der Asien-Pazifik-Region zu produzieren, so das Pentagon. Die Initiative ist Teil der Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR), die im Mai 2024 gegründet wurde, um Risiken in der Lieferkette zu verringern und die alliierten Verteidigungsfähigkeiten zu stärken.

Nach einem virtuellen Treffen begrüßte die Gruppe Thailand und das Vereinigte Königreich als neue Mitglieder, womit die Gesamtzahl auf 16 Nationen in Asien und Europa anstieg. PIPIR plant, ein Produktionsprogramm für Feststoffraketentriebwerke zu starten, wobei Japan die Produktion einer Schlüsselkomponente für gelenkte Waffen steigern soll.

Die Partnerschaft zielt außerdem darauf ab, die Produktion kleiner militärischer Drohnen zu standardisieren und auszuweiten, mit Fokus auf Batterien und Motoren, während gleichzeitig eine breitere kollaborative Drohnenproduktion erforscht wird. Darüber hinaus erwägt die Gruppe, eine Einrichtung auf den Philippinen zu errichten, um 30-mm-Kanonenpatronen zu montieren und zu verpacken, die weit verbreitet in Flugzeugen und Bodenfahrzeugen verwendet werden.