Die USA und Aserbaidschan schließen die strategische Partnerschaft

Die Vereinigten Staaten und Aserbaidschan unterzeichneten am Dienstag in Baku ein neues strategisches Partnerschaftsabkommen, das die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit ausweitet, während Washington seine Präsenz im Südkaukasus stärken will. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev formalisierte das Abkommen mit dem US-Vizepräsidenten JD Vance, der das Land nach Gesprächen im benachbarten Armenien besuchte.

Aliyev sagte, das Abkommen markiere "eine völlig neue Phase" in den bilateralen Beziehungen und betone die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigungsvertrieb, künstliche Intelligenz, Energiesicherheit und Terrorismusbekämpfung. Vance sagte, die Vereinigten Staaten würden Aserbaidschan eine nicht näher bestimmte Anzahl von Schiffen zur Verfügung stellen, um seine Hoheitsgewässer zu schützen. Die Partnerschaft baut auf Gesprächen auf, die im vergangenen Jahr in Washington geführt wurden, als Aserbaidschan und Armenien einen von den USA vermittelten Friedensrahmen erreichten, der darauf abzielt, jahrzehntelange Konflikte zu beenden.

Während seiner regionalen Tour hat Vance außerdem einen vorgeschlagenen 43 Kilometer langen Transitkorridor gefördert, der Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan durch armenisches Gebiet verbindet – ein Projekt, das Washington als Handel zwischen Asien und Europa ankurbeln und gleichzeitig die Abhängigkeit von russischen Routen verringern könnte. Während Armenien und Aserbaidschan Schritte zur Normalisierung der Beziehungen unternommen haben, wurde noch kein umfassender Friedensvertrag unterzeichnet, sodass der langjährige Streit nicht vollständig gelöst ist...