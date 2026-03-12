USA leiten Untersuchungen gemäß Section 301 gegen 16 wichtige Handelspartner ein: Hier ist die Liste der Länder

HQ

Die Vereinigten Staaten haben Untersuchungen nach Abschnitt 301 des Trade Act von 1974 gegen 16 wichtige Handelspartner eingeleitet, um das zu bekämpfen, was Washington als unfaire Handelspraktiken bezeichnet.

Dies ermöglicht es dem US-Handelsvertreter, Zölle oder andere Vergeltungsmaßnahmen zu verhängen. Die Regierung sagt, dass alle bis auf eines der Länder erhebliche Handelsüberschüsse im Warenhandel mit den USA erzielen, was amerikanische Produzenten potenziell benachteiligt.

Wenn ihr die beteiligten Länder wissen möchtet, hier die Liste:



Europäische Union



China



Mexiko



Vietnam



Taiwan



Thailand



Japan



Indien



Südkorea



Schweiz



Malaysia



Indonesien



Kambodscha



Bangladesch



Norwegen



Singapur

