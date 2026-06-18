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Der Wettbewerb zwischen den Großmächten um natürliche Ressourcen breitet sich auf den Balkan aus, wie vom US-Zoll- und Grenzschutz informiert und von YLE berichtet wird.

Die USA haben die Kupferimporte aus den Minen des chinesischen serbischen Unternehmens Zijin Copper ausgesetzt. Die Amerikaner vermuten, dass in den Minen Zwangsarbeit eingesetzt wird, wie Susan S. Thomas, Executive Assistant Commissioner des CBP Office of Trade, erklärte.

"US-Hersteller sehen sich unlauterem Wettbewerb ausgesetzt, wenn ausländische Unternehmen Kosten durch Zwangsarbeit senken. Durch die Durchsetzung unserer Gesetze gegen Zwangsarbeit schützt CBP die Menschenrechte sowie die wirtschaftliche Sicherheit unseres Landes."

Laut Zollbeamten unterliegen die Arbeiter bei Zijin Copper "sechs Indikatoren der Internationalen Arbeitsorganisation für Zwangsarbeit: Missbrauch von Verwundbarkeit, Lohneinziehung, Einschüchterung und Drohungen, Bewegungsfreiheit, Aufbewahrung von Ausweisdokumenten und übermäßige Überstunden".

Zijn Copper beschäftigt 6.000 Mitarbeiter und produziert jährlich 296.000 Tonnen Kupfer.