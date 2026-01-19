Die USA gewannen den Weltmeistertitel im Frauen-Eishockey

HQ

Jetzt wissen wir, wie alles abgelaufen ist. Die USA haben eine Goldmedaille bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen unter 18 gewonnen. Das Finale wurde laut dem finnischen YLE in Kanadas Nova Scotia ausgetragen.

Die USA gewannen mit 2:0 gegen Kanada, und diese Tore erzielten Emily Pohl und Lindsay Stepnowski. Aber wenn es um die Gesamtpunktzahl im Turnier geht, erfahren wir, dass Jane Daley in 6 Spielen 12 Tore und 17 Punkte erzielte. Die Kanadierin Sofia Ismael erzielte 15 Punkte, Emily Pohl 15 Punkte. Die wertvollste Spielerin, oder kurz MVP, war Jane Daley.

So gewannen die USA, Kanada wurde Zweiter, und Dritter belegte die Tschechische Republik, die Schweden mit 4:3 besiegte.