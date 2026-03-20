Die USA genehmigen Waffenverkäufe im Wert von 16,5 Milliarden Dollar an Verbündete im Nahen Osten

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Das US-Außenministerium hat mögliche Waffenverkäufe im Wert von mehr als 16,5 Milliarden Dollar an wichtige Nahostpartner genehmigt, da die Spannungen im Krieg mit dem Iran steigen, wie Reuters berichtet.

Das größte Paket zielt auf die Vereinigten Arabischen Emirate ab, mit über 8,4 Milliarden Dollar an Raketen, Drohnen, Radarsystemen und F-16-Upgrades. Weitere Deals umfassen rund 8 Milliarden US-Dollar an Luft- und Raketenabwehrsystemen für Kuwait sowie 70,5 Millionen US-Dollar an Flugzeug- und Munitionsunterstützung für Jordanien.

Die Genehmigungen erfolgen, während der Konflikt die Energiepreise und Sicherheitsbedenken in der gesamten Region in die Höhe treibt. Große Rüstungsunternehmen, darunter Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX Corporation, werden voraussichtlich eine zentrale Rolle bei den Geschäften spielen.