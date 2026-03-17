Die US-Zölle haben Automobilhersteller mehr als 35 Milliarden Dollar gekostet

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Es ist ziemlich klar, dass die Zölle der Trump-Regierung Hersteller im Allgemeinen Milliarden gekostet haben, aber besonders scheint sie Autohersteller betroffen zu haben. Ein neuer Bericht legt nahe, dass diese Zölle die globale Automobilindustrie bereits zig Milliarden gekostet haben. Laut Branchendaten haben Autohersteller mehr als 35 Milliarden Dollar an zollbedingten Ausgaben abgefangen.

Die Zahlen stammen aus einem Bericht von Automotive News, der die Finanzberichterstattung großer Hersteller untersucht. Die Analyse schätzt, dass die Zölle auf Fahrzeuge, Teile und Rohstoffe im vergangenen Jahr insgesamt mindestens 35,4 Milliarden US-Dollar in der gesamten Branche erhöht haben.

Toyota scheint am stärksten betroffen zu sein, da das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 etwa 9,1 Milliarden US-Dollar an zollbezogenen Ausgaben prognostiziert. Unterdessen meldeten General Motors, Ford und Stellantis allein im Jahr 2025 insgesamt etwa 6,5 Milliarden Dollar an zusätzlichen Kosten.

Die Auswirkungen reichen weit über diese Unternehmen hinaus. Andere globale Hersteller – darunter BMW, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru und Volkswagen – haben jeweils gemeldete oder erwartete Zollkosten von über einer Milliarde US-Dollar. Das Ausmaß der Verluste spiegelt wider, wie vernetzt die globale Automobillieferkette geworden ist.