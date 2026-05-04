Die US-Staatsbürgerschaft aufzugeben wird immer häufiger und schwerer schnell zu bearbeiten

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Die US-Staatsbürgerschaft aufzugeben wird allmählich so üblich, wie es komplizierter wird, wie The Guardian (über ElDiario) mitteilt. Was einst für manche der amerikanische Traum bedeutete, ist jetzt etwas, an dem sie nicht mehr teilhaben wollen, auch wenn es immer schwerer zu verarbeiten wird.

Die Wartelisten in einigen Konsulaten in Europa, Kanada oder Australien können nun von sechs Monaten bis zu mehr als einem Jahr dauern, und laut dem Bericht sind die Absagen von Hunderten (Anfang der 2000er Jahre) auf Tausende (seit 2014) gestiegen.

Als Motivation für eine so wirkungsvolle Entscheidung verweist der Artikel sowohl auf politische als auch auf praktische Gründe. Viele Interviewpartner nennen Trump, Ängste vor Autoritarismus, US-Außenpolitik und Zweifel an der demokratischen Machtübergabe, während andere auf Besteuerungen, Bankenprobleme im Ausland, Bedenken hinsichtlich der militärischen Registrierung und die Belastung durch staatsbürgerschaftsbasierte Steuerregeln verweisen. Ein norwegischer Interviewpartner sagte:

"Ich will kein Bürger einer Diktatur sein. Ich glaube, viele Menschen glauben, dass die eigentliche Prüfung für das amerikanische System bei der nächsten Präsidentschaftswahl kommen wird, und ich denke, sie irren sich."

Unabhängig davon kann ein Verzicht oft emotional belastend und finanziell riskant sein. Befragte beschreiben es als eine Art Scheidung von den Vereinigten Staaten, wobei sie sich von Erleichterung bis zu Reue oder existenziellen Zweifeln fühlen, auch wenn die meisten die Staatsbürgerschaft danach nicht vermissen. Schließlich kann der Prozess erhebliche Rechtskosten, Aufgabenprobleme, eine öffentliche Listung oder Angst vor einer möglichen Wiedereinreise in die USA verursachen.