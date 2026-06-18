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Mit dem Beginn des Sommers wird der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland noch intensiver, wenn das überhaupt möglich ist. Vor einigen Tagen berichteten wir über den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, der das Kiewer Kloster, eine der frühesten Kirchen des Landes und eine der ältesten in diesem Teil der Welt, schwer beschädigte. Dieser Angriff zog nahezu einstimmige internationale Kritik an Putin hervor, doch die Ukraine hat heute mit Feuerwehr reagiert.

Dutzende ukrainischer Drohnen flogen über Moskau und trafen die größte Ölraffinerie der Hauptstadt, wodurch die Produktion gestoppt wurde. Reuters berichtet, dass große schwarze Rauchwolken über dem dicht besiedelten Kapotnya-Distrikt aufsteigen, wo sich die Raffinerie befindet, die die Hauptstadt versorgt.

Der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobyanin, berichtet, dass zum Zeitpunkt des Schreibens "die Luftabwehrkräfte weiterhin einen massiven Angriff abwehren."

Die Ukraine ändert ihre Verteidigungsstrategie gegen die russische Invasion und zielt gezielt auf russische Energieversorgungs- und Produktionsrouten – ein Schritt, der es fast geschafft hätte, die Krim nach mehr als 12 Jahren illegaler Annexion vom russischen Einfluss abzuschneiden und zudem die russischen Rohölexporte zum Stillstand zu bringen. Die Ukraine ist überzeugt, dass ihre derzeitige Drohnenstrategie eine Kursänderung in Moskau beschleunigen könnte, um ein Friedensabkommen zu erzwingen, das Putin weiterhin ablehnt.