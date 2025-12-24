Die Ukraine stellt einen 20-Punkte-Friedensvorschlag vor: Lesen Sie das vollständige Dokument hier

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat öffentlich einen Entwurf eines 20-Punkte-Friedensrahmens vorgestellt, der mit den Vereinigten Staaten diskutiert wird und der seiner Meinung nach die Grundlage für das Ende des Krieges mit Russland sein könnte. Wenn Sie es sich ansehen möchten, finden Sie unten die Punkte des Entwurfs, wie er von Selenskyj vorgestellt und am Mittwoch von seinem Büro geteilt wurde.

Lesen Sie das vollständige Dokument hier:

1. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt.

2. Dieser Punkt sieht ein vollständiges und unangefochtenes Nichtangriffsabkommen zwischen Russland und der Ukraine vor. Er legt fest, dass zur Aufrechterhaltung langfristigen Friedens ein Überwachungsmechanismus eingerichtet wird, der die Kontaktlinie durch weltraumgestützte unbemannte Überwachung überwacht, eine frühzeitige Benachrichtigung von Verstößen gewährleistet und Konflikte löst.

3. Die Ukraine erhält robuste Sicherheitsgarantien.

4. Die Ukraine wird ihre Streitkräfte auf ihrer derzeitigen Stärke von 800.000 Soldaten beibehalten. Der frühere US-Entwurf sah vor, dass die Ukraine ihre Truppen verkleinern solle.

5. Die Vereinigten Staaten, die NATO und europäische Länder werden der Ukraine Sicherheitsgarantien bieten, die Artikel 5, die gegenseitige Verteidigungsklausel des NATO-Gründungsvertrags, widerspiegeln.

6. Russland wird eine Politik der Nichtangriffspolitik gegenüber Europa und der Ukraine in allen notwendigen Gesetzen und allen erforderlichen Dokumenten zur Ratifizierung formalisieren, einschließlich der Ratifizierung mit überwältigender Mehrheit in der Staatsduma.

7. Die Ukraine wird zu einem festgelegten Termin EU-Mitglied werden. Die Ukraine erhält außerdem kurzfristigen Präferenzzugang zum europäischen Markt.

8. Die Ukraine erhält ein starkes globales Entwicklungspaket, das in einer separaten Vereinbarung über Investitionen und zukünftigen Wohlstand definiert wird.

9. Mehrere Fonds werden eingerichtet, um sich mit der wirtschaftlichen Erholung, dem Wiederaufbau beschädigter Gebiete und Regionen sowie humanitären Fragen zu beschäftigen. Das Ziel wird sein, 800 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um der Ukraine zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

10. Die Ukraine wird den Prozess des Abschlusses eines Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten beschleunigen. Selenskyj sagte, die US-Position sei, dass Washington, falls es der Ukraine Freihandelszugang gewähren würde, Russland ähnliche Bedingungen anbieten wolle.

11. Die Ukraine wird bestätigen, dass sie ein nicht-nuklearer Staat bleibt, gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen.

12. Das Kernkraftwerk Saporischschja. Selenskyj sagte, es habe noch keine Einigung mit den Vereinigten Staaten über Europas größtes Kernkraftwerk erzielt, das sich nahe der Frontlinie in einem Gebiet befindet, das nun von russischen Streitkräften kontrolliert wird. Selenskyj sagte, der US-Vorschlag sei, die Anlage gemeinsam von der Ukraine, den Vereinigten Staaten und Russland zu betreiben, wobei jeder gleichberechtigte Anteil an einem gemeinsamen Unternehmen hält, wobei die Amerikaner als Chefmanager fungieren. Kiews Vorschlag war, die Anlage von einem 50:50-Gemeinschaftsunternehmen zu betreiben, an dem nur die Vereinigten Staaten und die Ukraine beteiligt sind, wobei die Ukraine die Hälfte der produzierten Energie erhält und die USA die andere Hälfte unabhängig zuweisen.

13. Die Ukraine und Russland verpflichten sich, Bildungsprogramme in Schulen und in der Gesellschaft umzusetzen, die Verständnis und Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen fördern und Rassismus und Vorurteile beseitigen. Die Ukraine wird die Regeln der Europäischen Union zur religiösen Toleranz und zum Schutz von Minderheitensprachen umsetzen.

14. Territorium: Selenskyj sagte, dies sei der komplexeste Punkt und bisher ungelöst. Russland möchte, dass die Ukraine Truppen aus noch von der Ukraine kontrollierten Gebieten in der östlichen Region Donezk abzieht. Kiew möchte, dass die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien eingestellt werden. Washington hat entmilitarisierte Zonen und eine freie Wirtschaftszone in dem Teil der Donezk-Region vorgeschlagen, den Kiew kontrolliert.

15. Nach Einigung über zukünftige territoriale Regelungen verpflichten sich sowohl Russland als auch die Ukraine, diese Abkommen nicht mit Gewalt zu ändern.

16. Russland wird die Ukraine nicht daran hindern, den Dnipro-Fluss und das Schwarze Meer für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Ein separates maritimes Abkommen und ein Zugangsabkommen werden abgeschlossen, die die Freiheit der Schifffahrt und des Transports abdecken. Die Kinburn-Spitze entlang des Ausflusses des Dnipro zum Meer wird entmilitarisiert.

17. Ein humanitäres Komitee wird eingerichtet, um offene Fragen zu lösen:

ein. Alle verbleibenden Kriegsgefangenen werden nach dem Prinzip von All for All ausgetauscht.

b. Alle zivilen Gefangenen und Geiseln, einschließlich der Kinder, werden zurückgebracht.

c. Es werden Vorkehrungen getroffen, um das Leid der Opfer des Konflikts zu bewältigen.

18. Die Ukraine muss so bald wie möglich nach der Unterzeichnung des Abkommens Wahlen abhalten.

19. Diese Vereinbarung ist rechtlich bindend. Die Umsetzung wird von einem Friedensrat überwacht und garantiert, der von Präsident Trump geleitet wird. Die Ukraine, Europa, die NATO, Russland und die Vereinigten Staaten werden Teil dieses Mechanismus sein. Bei Verstößen werden Sanktionen verhängt.

20. Sobald alle Parteien dieser Vereinbarung zustimmen, tritt sofort ein vollständiger Waffenstillstand in Kraft.