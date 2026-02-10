Die Ukraine stellt eine App zur Zentralisierung der Drohnenkriegsführung vor

HQ

Die Ukraine hat ein neues digitales Befehls- und Kontrollsystem eingeführt, das darauf ausgelegt ist, Planung, Durchführung und Analyse von Drohnenoperationen auf dem Schlachtfeld zu vereinheitlichen, während sie versucht, die Pattsituation an der Frontlinie fast vier Jahre nach Russlands umfassender Invasion zu durchbrechen. Wie von Defense News berichtet, befindet sich die Plattform, genannt Mission Control, im bestehenden DELTA-Schlachtfeldmanagement-Ökosystem der Ukraine und ermöglicht Drohnenbesatzungen, Missionen digital zu protokollieren, wodurch Papierberichte ersetzt und sofortige Analysen der Angriffswirksamkeit ermöglicht werden.

Beamte sagen, das System markiere einen Wandel von improvisierter, dezentralisierter Drohnenkriegsführung hin zu einem standardisierten, datenbasierten Modell. Indem nicht nur bestätigte Treffer, sondern auch gescheiterte Missionen erfasst werden, verschafft die Mission Control den Kommandanten ein klareres Bild davon, welche Drohnen, Einheiten und Taktiken funktionieren und welche nicht. Die Daten fließen zudem automatisch in das leistungsbasierte Rangsystem der Ukraine ein, das effektive Drohneneinheiten mit vorrangigem Zugang zu neuer Ausrüstung belohnt.

Die Einführung spiegelt Kiews umfassendere Strategie wider, Technologie, Geschwindigkeit und Innovation einzusetzen, um Russlands zahlenmäßige Überlegenheit bei Truppen und Material entgegenzuwirken. Ukrainische Beamte (laut Reuters) sagen, das System sei nach hohen Cybersicherheitsstandards und streng kontrolliertem Zugang gebaut, während ausgewählte analytische Erkenntnisse mit Verbündeten geteilt werden können. Mit Millionen von Drohnen, die jedes Jahr im Einsatz sind, sagt das Verteidigungsministerium, dass es bei der Mission Control darum geht, "das vollständige Bild" des Kampfes zu bekommen und das zu skalieren, was schneller funktioniert, als der Feind sich anpassen kann...