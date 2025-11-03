Das von Videospielen inspirierte Drohnensystem der Ukraine geht viral: Jetzt kaufen Soldaten Waffen mit Punkten

HQ

Das ukrainische Militär hat Drohnenoperationen in einen Wettbewerb im Stil eines Computerspiels verwandelt, bei dem Soldaten für erfolgreiche Schläge mit Punkten belohnt werden, die in einem Online-Shop gegen Waffen eingetauscht werden können, wie The Guardian berichtet. Das "Bonussystem der Drohnenarmee" hat sich unter den Einheiten viral verbreitet und wird nun auf Artillerie-, Aufklärungs- und Logistikteams ausgeweitet, so der Erste Stellvertretende Ministerpräsident Mykhailo Fedorov.

Allein im September sollen Drohnenteams, die im Rahmen des Systems antraten, 18.000 russische Soldaten getötet oder verwundet haben , wobei die Teilnehmerzahl in nur einem Monat von 95 auf 400 Drohneneinheiten gestiegen ist. Die verdienten Punkte können im Online-Shop "Brave1" verwendet werden, um über 100 Arten von Drohnen, autonomen Fahrzeugen und anderer Kriegsausrüstung zu erwerben. Die Top-Teams tragen Namen wie Achilles und Phoenix, die auf einer öffentlichen Bestenliste sichtbar sind.

Der Krieg in eine Bestenliste verwandeln

Das System, das vor über einem Jahr eingeführt wurde, bietet Anreize für Präzision und Effizienz, wobei jetzt Punkte für Aktionen vergeben werden, die von der Zerstörung feindlicher Infanterie und Drohnen bis hin zur Gefangennahme von Kriegsgefangenen reichen. Aufklärungseinheiten erhalten Punkte für "Über-Zielen", das Markieren feindlicher Positionen, die dann von Drohneneinheiten angegriffen werden. Artillerie- und Logistikteams werden für den Einsatz autonomer Systeme in ähnlicher Weise belohnt.

Fjodorow betont e, dass das System zwar die Operationen spielerisch vereinfache, aber nicht dazu gedacht sei, den Kampf zu trivialisieren. "Wir sind gerade dabei, Wege zu finden, um effektiver zu sein... Hier gibt es wenig bis gar keine emotionale Reflexion. Es fühlt sich an wie reine technische Arbeit", sagte er. Drohnenpiloten sind in der Nähe der Frontlinien stationiert, manchmal bis zu 250 Meter entfernt, und leiten Angriffe von Verstecken oder Computerstationen aus.

Das Punktesystem hat auch eine Kultur des Peer-to-Peer-Lernens geschaffen, in der die Einheiten Taktiken und Erkenntnisse austauschen, um die Effizienz zu maximieren. "Dank der Punkte fangen wir tatsächlich an, mehr darüber zu verstehen, was auf dem Schlachtfeld passiert." fügte Fjodorow hinzu.

Dieser Ansatz spiegelt die zunehmende Automatisierung der Kriegsführung wider, obwohl NATO-Berater davor warnen, dass die Abhängigkeit von Drohnen allein angesichts der sich entwickelnden russischen Verteidigung möglicherweise keine nachhaltige Strategie ist. Was hältst du von diesem Drohnensystem im Stil eines Videospiels?