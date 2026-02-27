Die Ukraine prüft gemeinsame Unternehmungen mit Verbündeten, um die Raketenabwehr zu stärken

HQ

Die Ukraine erwägt, Konsortien mit verbündeten Ländern zu bilden, um Luftverteidigungssysteme zu entwickeln, die ballistische Raketen abfangen können, hat Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov bekannt gegeben. Die Entscheidung zielt darauf ab, einen "kritischen" Mangel an PAC-3-Raketen für die von den USA gelieferten Patriot-Systeme zu beheben, die eine Schlüsselkomponente zur Verteidigung gegen russische ballistische Angriffe sind.

Fedorov weist darauf hin, dass die Ukraine ein erhebliches Potenzial hat, eigenständig Gegenballistische Systeme und Raketen zu produzieren, räumt jedoch ein, dass die Schaffung eines multinationalen Verteidigungsunternehmens mathematisch komplex und zeitaufwendig wäre. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wiederholt Verzögerungen bei der Hilfe durch Verbündete kritisiert, wobei mehrere Patriot-Systeme Berichten zufolge im Januar zeitweise keine Munition mehr hatten. Laut dieser jüngsten Ankündigung laufen Gespräche darüber, welche Partner teilnehmen könnten und wie die Produktion koordiniert werden könnte...