Die Ukraine öffnet Gefechtsfelddaten, um die KI-Systeme der Verbündeten zu trainieren

Die Ukraine hat verbündeten Ländern und Unternehmen den Zugang zu Gefechtsdaten geöffnet, um bei der Ausbildung von künstlichen Intelligenzsystemen für Drohnen zu helfen, sagte Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov am Donnerstag.

Die Initiative ermöglicht es Partnern, KI-Modelle mit großen Datensätzen zu trainieren, die während des Krieges gegen Russland gesammelt wurden, darunter Millionen von kommentierten Bildern und Videos von Kampfdrohnenmissionen.

Laut dieser gerade erhaltenen Nachricht hofft Kiew, dass die Zusammenarbeit die Entwicklung autonomer Systeme beschleunigen wird, die in der Lage sind, Ziele zu identifizieren und die Schlachtfeldbedingungen zu analysieren.

Wie Mykhailo Fedorov auf Telegram schreibt:

Heute verfügt die Ukraine über ein einzigartiges Spektrum an Schlachtfelddaten, das weltweit unerreicht ist. Dazu gehören Millionen von kommentierten Bildern, die während zehntausender Kampfflüge gesammelt wurden. Wir sind bereit, mit Partnern an gemeinsamen Analysen, Modelltraining und der Entwicklung neuer technologischer Lösungen zusammenzuarbeiten. Mit dem Ziel, feindlichen Angriffsdrohnen entgegenzuwirken, werden Züge von Drohnenabfangjägern innerhalb von Abteilungen der ukrainischen Streitkräfte aufgestellt.