Die Ukraine hat laut Selenskyj Drohnenexperten in drei Länder des Nahen Ostens entsandt.

Wolodymyr Selenskyj sagte am Dienstag, dass die Ukraine Luftverteidigungsspezialisten in drei Länder des Nahen Ostens entsandt habe, um iranische Drohnenangriffe abzuwehren. Die Teams wurden nach Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien entsandt, die kürzlich Angriffe mit iranischen Drohnen erlebt hatten.

Selenskyj sagte, die Länder hätten sich an die Ukraine gewandt, weil sie umfangreiche Erfahrungen mit dem Abfangen von iranisch entworfenen Shahed-Drohnen im Krieg hatte. Die ukrainischen Streitkräfte haben Methoden entwickelt, um ihnen mit einer Vielzahl von Mitteln entgegenzuwirken.

Im Gegenzug für die Bereitstellung von Fachwissen hofft Kiew, zusätzliche Luftabwehrraketen von seinen Partnern zu sichern. Die Ukraine hat wiederholt vor Engpässen gewarnt, insbesondere bei Systemen wie der MIM-104 Patriot, auf die sie zur Abfangung ballistischer Raketen angewiesen ist.

Wie Selenskyj in den sozialen Medien sagte:

Unser Team ist nun auf dem Weg in die Golfregion, wo es Leben schützen und die Situation stabilisieren kann. Wir sehen die Herausforderungen, die jetzt bestehen: Das iranische Regime hat die Straße von Hormus – eine der Hauptrouten zur Öl- und Gasversorgung des Weltmarktes – faktisch blockiert. Das ist eine große Ursache für Instabilität. Niemand auf der Welt kann noch sagen, wie lange das alles andauern wird, aber es ist wichtig, dass der Schutz des Lebens so schnell wie möglich effektiv wirkt. Stabilität ist für uns ebenfalls wichtig.

Diejenigen, die nun um Hilfe der Ukraine bitten, müssen weiterhin unsere eigene Verteidigung unterstützen – in erster Linie unsere Luftverteidigung. Bereits im vergangenen Jahr haben wir den Vereinigten Staaten ein Drohnenabkommen vorgeschlagen. Das ist der richtige Weg: mit uns bei der Produktion und Nutzung von Drohnen zusammenzuarbeiten, und jetzt sieht jeder, dass es keine Alternative zu diesem Ansatz gibt. Die Ukraine verfügt über die weltweit größte Erfahrung im Kampf gegen Angriffsdrohnen, und ohne unsere Erfahrung wird es für die Golfregion, den gesamten Nahen Osten und Partner in Europa und Amerika sehr schwierig sein, einen starken Schutz aufzubauen.