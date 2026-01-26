Die Tschechen sammeln über 6 Millionen Dollar, um Generatoren in die gefrorene Ukraine zu schicken

HQ

In nur fünf Tagen haben tschechische Bürger mehr als 6 Millionen Dollar gesammelt, um der Ukraine Generatoren, Heizungen und Batterien zu liefern, während Hunderttausende Ukrainer nach russischen Angriffen auf das Stromnetz des Landes mit eisigen Temperaturen konfrontiert sind. Ukrainische Ingenieure arbeiten rund um die Uhr unter gefährlichen Bedingungen daran, den Strom wiederherzustellen, wobei die Temperaturen bis auf minus 20 Grad Celsius sinken.

Die von der Basisinitiative darekproputina.cz organisierte Spendenaktion hat fast 75.000 Spender mobilisiert, und weitere 15 Millionen Kronen (730.000 US-Dollar) werden erwartet. Die Gruppe hat der Ukraine zuvor Drohnen, medizinische Hilfsgüter und sogar militärische Ausrüstung geliefert, insgesamt mehr als 55 Millionen Euro seit der groß angelegten russischen Invasion im Jahr 2022.

SOS Kiew: Schnelle Sammlung von Generatoren und Backup-Batterien // darekproputina.cz

Am Wochenende sicherten sich die Organisatoren zwei große Dieselgeneratoren im Wert von jeweils 8 Millionen Kronen für kleine Gesundheitseinrichtungen. Die Kampagne koordiniert mit ukrainischen Partnern, um die Lieferungen zu beschleunigen und lange Zollverzögerungen zu vermeiden, während gleichzeitig einige Geräte von lokalen tschechischen Lieferanten bezogen werden. Batterien und chemische Heizgeräte sind besonders gefragt, sodass die Bewohner Handys laden und kleine Geräte betreiben können, wenn Strom verfügbar ist.

"Die Zeit ist entscheidend", sagte Martin Ondracek, einer der Organisatoren. "Wir haben etwa 30 Personen, die daran arbeiten, die Nachschublieferungen so schnell wie möglich in die Ukraine zu bringen." Die Initiative zielt darauf ab, Krankenhäuser, Kliniken und gefährdete Gemeinden zu erreichen, bevor sich die Lage weiter verschlechtert.

Die Europäische Kommission trägt ebenfalls zu Hilfsmaßnahmen bei und hat 447 Notstromaggregate im Wert von 3,7 Millionen Euro (4,39 Millionen US-Dollar) zugesagt, um den Ukrainern bei der Bewältigung der Energiekrise zu helfen. Die Bemühungen der Bürger, kombiniert mit internationaler Unterstützung, bieten denjenigen, die eine der kältesten Wochen in der Ukraine seit Kriegsbeginn durchmachen, eine Lebensader.