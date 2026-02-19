Die Trump-Regierung erweitert die ICE-Befugnisse zur Inhaftierung von Flüchtlingen

HQ

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat laut einem Memo des US-Heimatschutzministeriums, das beim Bundesgericht (über Reuters) eingereicht wurde, die Befugnisse der Einwanderungsbeamten zur Inhaftierung legaler Flüchtlinge in Daueraufenthaltsgenehmigung auszuweiten, die auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung warten.

Nach der Richtlinie müssen Flüchtlinge ein Jahr nach ihrer Aufnahme in die Vereinigten Staaten zur "Inspektion und Untersuchung" in staatliche Obhut zurückkehren, dem Zeitpunkt, zu dem sie gesetzlich verpflichtet sind, den rechtmäßigen Daueraufenthaltsstatus zu beantragen. Das Memo ermächtigt die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, Personen für die Dauer dieses Überprüfungsprozesses festzuhalten, und beschreibt die Maßnahme als notwendig, um die öffentliche Sicherheit zu fördern und die Verfahren mit anderen Einwanderungsantragstellern abzustimmen.

ICE // Shutterstock

Die Richtlinie stellt eine Abkehr von einer Richtlinie von 2010 dar, die besagte, dass das Nichterlangen einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung kein Grund für Haft oder Abschiebung sei. Flüchtlingsorganisationen, darunter HIAS, kritisierten den Schritt und warnten, dass er Tausenden von Menschen schaden könnte, die nach der Flucht vor Verfolgung legal aufgenommen wurden.

Die Erweiterung erfolgt vor dem Hintergrund eines umfassenderen Einwanderungseinflusses, bei dem die Zahl der Menschen in ICE-Haft seit Trumps Rückkehr ins Amt stark gestiegen ist. Ein Bundesrichter in Minnesota blockierte letzten Monat vorübergehend eine verwandte Richtlinie und entschied, dass Einwanderungsbeamte wahrscheinlich gegen Bundesgesetze verstoßen, indem sie Flüchtlinge zur weiteren Überprüfung festnahmen...