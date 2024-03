Die Top Gun 3 -Geschichte scheint etabliert zu sein

Es hat 36 Jahre gedauert, bis wir 2022 endlich eine Fortsetzung von Top Gun bekamen, die es schaffte, ein großer Erfolg zu werden, der sogar den Originalfilm übertraf. Seitdem haben mehrere Beteiligte gesagt, dass wir nicht mehr so lange auf Top Gun 3 warten müssen, und es scheint, dass dies ein Versprechen sein könnte, das sie halten werden.

Der Produzent Jerry Bruckheimer (der auch den ersten Top Gun produzierte) hat uns nun in einem Interview mit Screen Rant ein Update zur Gesamthandlung von Top Gun 3 gegeben und sagt, dass Tom Cruise selbst das Projekt leiten wird:

"Es wird Tom Cruise sein. Tom ist unglaublich. Wir verbrachten Zeit mit ihm. Wir haben eine Geschichte. Joe Kosinski hatte eine wunderbare Idee für eine Geschichte, und er (Tom Cruise) sagte, dass ich das wirklich mag, also entwickeln wir es. Aber man weiß nie, wann es fertig wird, weil Tom so beschäftigt ist. Er macht gerade Mission: Impossible, er hat ein Bild danach. Hoffentlich bekommen wir ein Drehbuch, das er liebt, und wir sind wieder in der Luft."

Es hört sich so an, als ob die Produktion von Top Gun 3 möglicherweise in ein paar Jahren beginnen könnte, was im Vergleich zum Warten auf Top Gun 2 als Überschallknall-Geschwindigkeit angesehen werden muss. Glaubst du, dass Maverick uns ein drittes Mal aus einem Kampfjet bezaubern kann?