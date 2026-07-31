Die Switch 2 hat die Lebenslaufzeit des GameCube im Vereinigten Königreich bereits übertroffen

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Es ist natürlich kein Geheimnis, dass die Switch 2 weltweit stark gestartet ist, auch im Vereinigten Königreich. Nun berichtet Game Business-Redakteur und Mitbegründer Christopher Dring, dass Nintendos neueste Konsole nach etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt bereits die Verkäufe eines ihrer Vorgänger übertroffen hat.

Wie Sie wahrscheinlich schon aus der Überschrift erraten haben, sprechen wir vom GameCube. Der kleine Würfel wurde 2001 in Japan veröffentlicht und konkurrierte hauptsächlich mit dem Grafik-Giganten Xbox und der meistverkauften Konsole aller Zeiten, der PlayStation 2. Sie schnitt in diesem Wettbewerb nicht gut ab und wurde bis zur Wii U Nintendos am wenigsten verkaufte konventionelle Konsole, mit einem Umsatz von 21,74 Millionen (wir haben keine genaue Zahl für das Vereinigte Königreich), was Nintendo zwang, etwas Neues auszuprobieren – etwas, das ihnen bei der Einführung der Wii 2006 erfolgreich gelang.

Dring weist außerdem darauf hin, dass Sharmas Bemühungen für Xbox im Frühjahr offenbar Früchte getragen haben, da Xbox "der einzige Plattforminhaber ist, der im ersten halben Jahr 2026 mehr Konsolen verkauft hat als 2025." Dies geschieht wahrscheinlich auf niedrigen Niveaus, folgt aber demselben Muster , das wir kürzlich in den USA gesehen haben, nämlich dass PlayStation 5 und Switch 2 zurückgehen. während die Xbox Series S/X wächst.

Einige Erklärungen für die gestiegenen Verkaufszahlen, abgesehen vom positiveren Hype, den Sharma mitbrachte, sind die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 und die Tatsache, dass viele Menschen wahrscheinlich vor der angekündigten Preiserhöhung eine Konsole kaufen möchten.