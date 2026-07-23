Xbox Series S/X gewinnt in den USA unerwartet an Fahrt, während PS5 und Switch 2 langsamer werden

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Der US-amerikanische Glücksspielmarkt ist mit Abstand der größte und damit wichtigste der Welt und zudem einer der am besten dokumentierten. Circana ist hauptsächlich dafür verantwortlich und liefert jeden Monat Daten zur Verkaufsleistung sowohl von Spielen als auch von Hardware.

Diesen Monat hatten sie eine Überraschung geplant. Circana-Analyst und Branchenveteran Mat Piscatella berichtet, dass sowohl die PlayStation 5 als auch die Switch 2 im Juni 2026 im Vergleich zum gleichen Monat 2026 einen Rückgang verzeichneten (was bei der Switch 2 nicht überrascht, da sie damals veröffentlicht wurde), während die Xbox Series S/X einen starken Anstieg verzeichnete und ihre Verkaufszahlen nahezu verdoppelte.

Wir bekommen allerdings keine konkreten Verkaufszahlen, und da die Verkaufszahlen der Konsole schon seit geraumer Zeit sehr schwach sind und ihr Preis ebenfalls im Mai 2025 gestiegen ist, ist das wahrscheinlich nicht etwas, worauf man hineininterpretieren sollte, aber Piscatella schreibt, dass "positives Momentum positives Momentum ist." Es bestätigt jedoch, was wahrscheinlich jeder schon wusste: dass exklusive und unterhaltsame Spiele (wie Forza Horizon 6, das für die PlayStation 5 erscheint, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde) die Verkaufszahlen steigern.

Die Verkaufszahlen der PlayStation 5 sanken um 43 %, während die Switch 2 um 78 % sanken – aber wenig überraschend war die meistverkaufte Konsole des Monats immer noch die Switch 2.