Die Suche nach Geheimnissen in Spielen weist laut Shigeru Miyamoto Ähnlichkeiten mit Pornografie auf

Im Laufe der Jahre gab es sicherlich nicht viel Kontroversen um Shigeru Miyamoto. Der Schöpfer von Mario (und Zelda, unter vielen anderen) ist bekannt als ein supercharmanter und schelmischer japanischer Gentleman, der seit fast 50 Jahren daran arbeitet, das Gaming-Medium weiterzuentwickeln. Und... wir haben heute auch keine Kontroversen zu bieten, da Miyamoto weiterhin eine der beliebtesten Persönlichkeiten der Branche ist.

Allerdings lenkt Insider Gaming nun die Aufmerksamkeit auf ein altes Interview mit Miyamoto von 1989 im Gamer Handbook, das inzwischen von Shmupulations übersetzt wurde. Darin zieht er eine Parallele, die uns zumindest ein wenig die Augenbrauen hochziehen ließ, wenn er über Interaktivität in der Spielewelt im Vergleich zu Filmen und Büchern spricht und darüber, wie letztlich alles Unterhaltung ist:

"Ja. Ich denke, die Dinge werden viel interessanter, wenn wir aufhören, sie Spiele zu nennen, und sie als Unterhaltung sehen. Andererseits könnte man auch sagen, dass ein großartiger Film oder ein großartiges Buch ein "Spiel" ist... Aber sie sind passiv, während der Computer allein interaktiv ist. Innerhalb der weiteren Unterhaltungswelt gibt es also diese spezielle Kategorie interaktiver Unterhaltung, und Videospiele sind nur ein Teil davon."

Bis jetzt läuft alles gut, aber dann zieht er eine Grenze zwischen der Suche nach Geheimnissen in Spielen und Pornografie und argumentiert, dass es Ähnlichkeiten in ihrer Funktionsweise gibt:

"Wenn Pornografie eskaliert, übergeht sie schließlich ins Groteske. Ich denke, die Welt der 'verborgenen Geheimnisse' in Spielen hat fast dieses groteske Niveau erreicht. Es ist mittlerweile so weit, dass es nicht mehr mit gesundem Menschenverstand gemessen wird. Es sind einfach Leute, die sich langweilen und immer stärkere Stimulation suchen. Wir sind an eine Wand gestoßen. Wenn man an dem Punkt ist, an dem man keine andere Wahl hat, als 'grotesk' zu werden, muss man anfangen, neue Wege zu finden, das Medium zu nutzen."

Wir nehmen an, dass Miyamoto seine Gedanken heute etwas anders formulieren würde, aber wir verstehen immer noch, was er meint, und letztlich ist es ein Dokument einer anderen Epoche. Später im Interview beendet er seine Rede mit den Worten, dass er sich keine Sorgen macht und weiterhin versuchen möchte, zu innovieren, wobei er es so zusammenfasst, dass er wirklich gelebt hat:

"Nun, solange es Leute gibt, die bereit sind zu spielen, und wir weiter erschaffen, werden immer wieder neue Dinge entstehen."