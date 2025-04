Die Staats- und Regierungschefs der Welt und Tausende versammeln sich, um Papst Franziskus Abschied zu nehmen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Am Samstag wurde Papst Franziskus nach einer großen Beerdigung auf dem Petersplatz, an der Präsidenten, Königshäuser und Pilger aus der ganzen Welt teilnahmen, zur letzten Ruhe gebettet. Die Zeremonie, an der über 250.000 Trauergäste teilnahmen, feierte das Vermächtnis des verstorbenen Pontifex des Mitgefühls und der Fürsprache für die Marginalisierten.

Nach der Messe wurde sein Sarg in einer bewegenden Prozession durch die historischen Straßen Roms getragen, die in einer privaten Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore gipfelte, um seinen Wunsch nach Einfachheit zu erfüllen. Da die Kirche in eine Übergangsphase eintritt, wird das Konklave zur Wahl seines Nachfolgers voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen. Schauen Sie sich unten einige Highlights an.