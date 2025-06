Die Spielerzahl von Firebreak sorgt für Stirnrunzeln - und Fragen

HQ

Mit FBC: Firebreak tauchte Remedy seinen Zeh in den Multiplayer-Pool ein – und basierend auf den Zahlen der ersten Tage lief es nicht besonders gut. Die Spieler tauchten nicht auf, und mit einem Preis von etwa 35 bis 40 US-Dollar in einem Genre, das vor hervorragenden kostenlosen Alternativen nur so quillt, ist es nicht gerade schwer zu verstehen, warum.

Viele riefen schnell "Concord 2.0!", und auf den ersten Blick sah es wirklich so aus, als würde Firebreak direkt auf eine Katastrophe zusteuern. Trotzdem behauptete Remedy plötzlich, dass ihr Multiplayer-Shooter ein Millionenerfolg geworden sei.

Eine Behauptung, die mehr als nur ein paar skeptische Augenbrauen hochgezogen hat. Ein kurzer Blick auf SteamDB zeigt, dass das Spiel derzeit gerade einmal 170 aktive Spieler hat, mit einem Spitzenwert von knapp 2.000 vor etwa zehn Tagen. Kurz gesagt – irgendetwas riecht fischig.

Im Grunde würde das bedeuten, dass das Spiel Hunderttausende von aktiven Spielern auf Playstation und Xbox hat – was auch nicht der Fall ist. So viele spekulieren nun, ob es sich bei diesen deutlich überhöhten Zahlen einfach um die Gesamtzahl der Downloads handelt, möglicherweise sogar inklusive erstatteter Kopien, Game Pass-Installationen und dergleichen.

Täuschen Sie es vor, bis Sie... Erreichen Sie Ihre vierteljährliche Gewinnmitteilung.

Bisher hat sich Remedy nicht dazu geäußert, wie sie zu ihren Zahlen gekommen sind. Viele glauben, dass es sich eindeutig um einen PR-Schachzug handelt, um die Anleger zufrieden zu stellen und ein sonniges Bild von dem zu zeichnen, was auf dem Papier wie ein spektakulärer Flop aussieht.

Was denkst du? Überprüfen Sie die Zahlen selbst und entscheiden Sie – Millionenseller oder reiner Blindgänger?