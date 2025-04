Die Spannungen eskalieren nach Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan an der Grenze zu Kaschmir

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . In der vierten Nacht in Folge lieferten sich Indien und Pakistan einen Schlagabtausch mit Kleinwaffen entlang der Kontrolllinie in Kaschmir, inmitten verstärkter Militäroperationen in der Region nach dem tödlichen Angriff auf Touristen in Kaschmir.

Indische Beamte berichteten, dass sie auf die von ihnen als unprovoziert bezeichneten Angriffe reagiert hätten, während die Sicherheitskräfte nach der Tötung von 26 Menschen in Pahalgam eine groß angelegte Fahndung fortsetzen. Unterdessen berichtete das pakistanische Militär, Dutzende von Militanten neutralisiert zu haben.

Während sich diese Situation entwickelt, stehen die Behörden in Kaschmir unter Druck, sicherzustellen, dass die Sicherheitsmaßnahmen unschuldigen Zivilisten nicht schaden, da die politischen Führer zur Zurückhaltung aufrufen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entlang der instabilen Grenze entwickeln wird.